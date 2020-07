Nico’s Stern

Das Segelboot

Ich sitze am Bug eines Segelbootes, das langsam der untergehenden Sonne entgegenfährt. Irgendwo in Kroatien. Auf diesen Moment habe ich lange gewartet. Ich dachte schon, er käme nie. Denn menschengemachte Grenzen kann auch ich nicht durchbrechen. Monatelang bin ich nur mehr im Kopf gereist. Je anstrengender mein Leben in Zeiten Coronas als berufstätige Mutter wurde, desto weiter bin ich in Gedanken gereist. Zurück an jene Orte, die aus mir das gemacht haben, was ich bin.

Über das Glück

Die Welt, die mich jetzt hier umgibt, erscheint unwirklich vor Schönheit. Eine blutrote Sonne über dem silbernen Horizont des Meeres. Ich habe diese Sonnenuntergänge hundertfach erlebt, alleine, mit Freunden, mit dem geliebten Menschen, mit meinen Kindern. An vielen Orten der Erde. Und doch werde ich mich niemals an dieses Glücksgefühl gewöhnen, das mich jedes Mal erfasst, wenn die Zeit still zu stehen scheint. Diese Minuten zwischen Tag und Nacht, in denen sich die Erde noch einmal gegen die Dunkelheit aufbäumt – wie ein Kind, das nicht einschlafen will.