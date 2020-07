Ein leeres Basislager

Eine unerwartete Reise

Meine Facebookseite ziert ein Foto, auf dem ich neben Reinhold Messner vor dem berüchtigten Khumbu-Gletscher am Fuß des Mount Everests stehe. Was ich dort neben Reinhold Messner zu suchen hatte, fragen mich alle. Und ich lache immer: ich weiß es selbst nicht. Alles begann mit einem Anruf, in dem meine spanische Freundin Nahia mich bat, sie nach Nepal zu begleiten. Sie müsse bei den Behörden in Kathmandu den Mount Everest permit des baskischen Extrembergsteigers Alex Txikon, dessen Managerin sie war, verlängern. Ihr Plan war, Alex Txikon im Mount Everest Basislager zu besuchen und seinen Aufbruch zur ersten Wintererstbesteigung zu filmen. Die Sensation dabei war, dass Reinhold Messner seinen Besuch angekündigt hatte, um bei diesem vielleicht historischen Moment dabei zu sein. Zweimal hatten es Alex Txikon und sein Team bisher hinauf ins Lager 3 am Südsattel des Mount Everest geschafft, doch infernale Winterstürme und Temperaturen unter 60 Grad hatten sie jedes Mal zum Rückzug gezwungen.

Der gefährlichste Flughafen der Welt

Eine Woche nach dem überraschenden Anruf saß ich bereits neben Nahia in einem winzigen Flugzeug im Landeanflug auf eine noch winzigere Landebahn, die an einem Abgrund begann und in einer Felswand endete. Mehr Platz zum Landen bot der Himalaya anscheinend nicht. Von Lukla, dem gefährlichsten Flughafen der Welt, marschierten wir in zwei Tagen bis zum 3700 m hoch gelegenen Dorf Namzeh Basar. Wir waren vollkommen untrainiert und unakklimatisiert. Für beides hatten wir keine Zeit mehr gehabt. Die beiden Nächte waren die schlimmsten meines Lebens, weil mir die Höhe und die eisige Kälte des himalayischen Winters zu schaffen machte. Doch tagsüber genoss ich das Wandern durch die tiefen Schluchten, das Überqueren der Hängebrücken und den unendlich schönen Anblick der nahen Achttausender. Sorgen machte ich mir nur, wie mein Körper ohne Akklimatisierung den Aufenthalt im 5600 m hoch gelegenen Basislager des Mount Everest verkraften würde.

Drei gelbe Punkte im Nichts

In Namzeh Basar angekommen holte uns ein Militärhubschrauber ab und versuchte bei starkem Sturm vergeblich, am Fuß des Khumbu-Gletschers aufzusetzen. Es war wie ein Flug direkt in die Hölle, in der ein menschenleeres Basislager auf uns wartete. Alex Txikons Zeltlager leuchtete winzig klein aus der unendlichen Weite dieses gewaltigen Naturschauspiels hervor. Drei gelbe Punkte inmitten des Nichts.