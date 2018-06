Abenteuer Ausland

Unterrichten in den Anden

Die Grazerin Tamara Lichtenegger (22) hat vier Monate lang in Peru Englisch unterrichtet.

Nach meiner Matura im Jahr 2015 wollte ich die Welt außerhalb von Europa entdecken. Auf der Suche nach passenden Organisationen fand ich „Aufwind Peru“, einen Grazer Verein, der Freiwillige an eine Schule in Peru vermittelt. So kam ich an die Gesamtschule in ­Huaraz, an der ich gemeinsam mit den Lehrerinnen und anderen Freiwilligen Englisch unterrichtete. Morgens fuhr ich mit dem Bus von Huaraz in die Schule, die noch höher in den Anden liegt als der Ort selbst. Dort haben wir die Kinder unterrichtet, mit ihnen gesungen, gespielt und gelernt. Nach der Schule gab es am Pausenhof Mittagessen. Danach bin ich meist in die Stadt oder wandern gegangen und habe „Ultimate Frisbee“ gespielt. So habe ich Land und Leute kennengelernt. Am schönsten war für mich, dass ich mit den Kindern einen Workshop über Umweltschutz machen konnte, denn das Thema ist mir wichtig. Die Schülerinnen haben mich jeden Tag umarmt, weil sie so froh waren, dass ich da war. Nur mit der Sprache war es anfangs schwierig, denn ich habe erst vor Ort einen Kurs belegt. Am Ende war mein Spanisch grammatikalisch nicht immer einwandfrei, aber ich konnte mich problemlos verständigen. Gelernt habe ich nicht nur eine neue Sprache, sondern auch, dass man aus wenig sehr viel machen kann und sogar umso glücklicher ist, je weniger man hat.

Tamaras Tipp: Passe dich dem Ort und der Umgebung an und verhalte dich nicht wie eine Touristin. Triff dich mit den Einheimischen und interessiere dich für ihre Kultur. Wenn du dich klug verhältst und nicht leichtsinnig bist, ist es überhaupt nicht gefährlich.