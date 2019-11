4 Flüsse Symphonie<br>August 2020

Reisewelt-Reise:

Die schönsten Städte entlang von Mosel, Rhein, Main und Donau



Entlang faszinierender Flussland­schaften erleben Sie bei dieser Flusskreuzfahrt einmalige Höhepunkte auf Mosel, Rhein, Main und Donau – eine der schönsten Wasserstraßen Europas. Geschichte und Gegenwart gehen auf dieser Reise eine spannende Symbiose ein.

Reiseprogramm

Tag 1: Trier Bustransfer von OÖ nach Trier, Einschiffung.

Tag 2: Cochem – Koblenz Vormittag Ausflug Cochem & Koblenz. Nachmittag Passage Loreley.

Tag 3: Miltenberg – Wertheim Nachmittag Ausflug Miltenberg & Wertheim.

Tag 4: Würzburg Vormittag Stadtbesichtigung Würzburg. Nachmittag Ausflug Rothenburg ob der Tauber.

Tag 5: Bamberg Nachmittag Stadtbesichtigung Bamberg.

Tag 6: Nürnberg Vormittag Stadtbesichtigung Nürnberg.

Tag 7: Regensburg – Straubing Vormittag Stadtbesichtigung Regensburg. Nachmittag Ausflug Schloss Thurn & Taxis.

Tag 8: Linz Ausschiffung nach dem Frühstück.

Höhepunkte entlang der Flüsse

Cochem: Die an beiden Moselufern gelegene Stadt bietet einen atemberaubenden Blick auf die Reichsburg, ein Symbol der Burgenromantik Deutschlands.

Koblenz: Koblenz besticht durch die einzigartige Lage am Zusammenfluss von Rhein und Mosel. Am rechten Rheinufer thront hoch oben die Festung Ehrenbreitstein. Von dort bietet sich ein atemberaubender Ausblick.

Würzburg: Die Bischofsstadt liegt am Main, an dessen Ufern die Weinberge aufsteigen. Schon bei der Einfahrt in die Stadt sieht man am linken Mainufer hoch oben die Festung Marienberg und die Wallfahrtskirche Käppele.

Bamberg: Erleben Sie den besonderen Zauber der Bischofsstadt. Nicht ohne Grund wurde die historische Altstadt mit ihren Kirchen und Klöstern, ihren Brücken, engen Gassen mit Fachwerkhäusern und Barockfassaden zum Weltkulturerbe erklärt. (Dieser Ausflug ist exklusiv für „Welt der Frauen“-LeserInnen inkludiert!)

Nürnberg: Wahrzeichen der Stadt ist die Nürnberger Burg und die großteils erhaltene Stadtmauer mit zahlreichen Toren und Türmen. In kaum einer anderen Stadt ist die deutsche Geschichte in all ihren Dimensionen so präsent wie in Nürnberg.

Regensburg: Die einstige freie Reichsstadt bietet malerische Gassen und Plätze mit ihren zahlreichen architektonischen Kostbarkeiten. Die Altstadt und der Stadtteil Stadtamhof wurden zum Weltkulturerbe ernannt.

„Welt der Frauen“-LeserInnen Flusskreuzfahrt 2020

Reisetermin: 21.08. – 28.08.2020

Inkludierte Leistungen

8 Tage/7 Nächte Flusskreuzfahrt an Bord der MS Amadeus Brilliant in der gebuchten Außenkabine

Busanreise von OÖ nach Trier

Vollpension an Bord (Buffet-Frühstück, Mittagessen, Nachmittagskaffee/-tee mit Kuchen, Abendessen, Mitternachtssnack), beginnend mit Abendessen am 1. Tag bis Frühstück am letzten Tag

Begrüßungscocktail, Kapitäns-Galadinner

musikalische Unterhaltung durch Bordmusiker

alle Hafengebühren, Schleusen-, Ein- und Ausschiffungsgebühren

Gepäckbeförderung im ersten und letzten Hafen

drahtlose Audiogeräte bei den geführten Landausflügen

deutschsprachige Bordreiseleitung

ausführliche Reiseunterlagen

Stadtbesichtigung Bamberg

Reisewelt-Reisebegleitung

Reisepreis

ab € 999,- ab/bis Linz pro Person in der Doppelkabine

Preiskategorien / Deck-Varianten

C4 Haydn-Deck achtern € 999,– p.P.*

C1 Haydn-Deck € 1.099,– p.P.*

B4 Strauß-Deck achtern € 1.299,– p.P.*

B1 Strauß-Deck € 1.399,– p.P.*

A1 Mozart-Deck € 1.569,– p.P.*

Suite Mozart-Deck € 1.699,– p.P.*

*) Frühbucherbonus bei Buchung bis 31.01.2020. Bei Buchung ab 01.02.2020 Aufpreis € 50,– p.P. Einzelkabinenzuschlag auf Anfrage

Ausflugspakete

„METROPOLEN“ € 90,– pro Person

Stadtbesichtigungen: Würzburg / Nürnberg / Regensburg

Ausflüge: Cochem & Koblenz / Miltenberg & Wertheim /

Rothenburg ob der Tauber / Schloss Thurn & Taxis

Die Ausflugspakete zum Vorteilspreis sind nur im Voraus buchbar!

Getränkepaket € 84,– pro Person

Das Getränkepaket umfasst Hauswein, Fassbier, Softdrinks, Säfte & Mineralwasser zu jedem Abendessen. (nur pro Kabine buchbar)

Information & Anmeldung

Isabella Venzl

Reisewelt GmbH

Blumauerstraße 46, 4020 Linz

Tel.: 0732 6596 26214

Mail: i.venzl@reisewelt.at

Alle Reiseangebote sind österreichweit in allen 26 Reisewelt-Filialen buchbar.

www.reisewelt.at